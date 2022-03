Lokale partijen grijpen de macht in de Achterhoek

In Aalten is Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging de grote winnaar. De partij stijgt van één naar vier zetels, waarschijnlijk met dank aan de samenwerking met BBB van Caroline van der Plas. Het is een flagrante overwinning voor Meerdink, oudgediende in de Aaltense politiek waarin hij al sinds 1978 (!) actief is.



Grootste partij in Aalten blijft het CDA, de partij wint een zetel en stijgt naar zeven. Behalve de ChristenUnie, die haar ene zetel behoudt, verliezen alle andere partijen.



GemeenteBelangen daalt van vijf naar vier zetels, Progressieve Partij en VVD beide van drie naar twee en D66 had twee zetels en houdt er één over.