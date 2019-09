Lokale partijen voelen zich geminacht door Achterhoek Board

ANALYSE Waarom duurde het zo lang voordat de lokale omroepen in de Achterhoek gingen samenwer­ken?

16:00 BORCULO - Lokale omroepen in de Achterhoek zijn zo gehecht aan hun eigen identiteit, dat van een fusie tot een streekomroep nog lang geen sprake is. Er is nu een eerste stap naar samenwerking gezet. Maar waarom duurde dat zo lang?