Achterhoek Toerisme sloot dinsdag mede namens de lokale VVV’s een samenwerkingsovereenkomst met VVV Nederland. Kees van Wijk, algemeen directeur van VVV Nederland is blij: “VVV Nederland is er van meet af aan intensief bij betrokken om het gastheerschap in de Achterhoek gezamenlijk op te pakken en onder regie van Achterhoek Toerisme te komen tot verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering.”

Vernieuwing

“Door deze samenwerking willen we met elkaar de kwaliteit van de dienstverlening nog beter laten aansluiten op de behoefte van de gast. Ook willen we kijken hoe we de exploitatie kunnen versterken en VVV-locaties kunnen vernieuwen“, aldus Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme. “We willen de gasten en bewoners in de Achterhoek zo gastvrij mogelijk ontvangen in onze VVV’s en nog breder gidsen door het brede aanbod van onze mooie regio.”