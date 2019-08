Londense Towerbridge passeert Berkelbrug: Rekkens bloemencorso

Kortom: we leven in een roerige wereld en Rekkenaren schetsen die in bloemen. Ondersteund door geluid ook, is een nieuwe trend. Dus een Amsterdamse deun uit de bandrecorder van de Holleeder-tapes, motorgeronk bij de wagen die gewijd is aan de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort, etcetera.