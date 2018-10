Kerken Eefde en Gorssel/Epse onderzoeken samenwer­king

8 oktober De twee protestantse gemeenten Eefde en Gorssel/Epse gaan de mogelijkheden verkennen om samen te werken. In de drie kerken is gisteren (zondag) de aftrap gegeven van het proces van verkenning. Er is een stuurgroep in het leven geroepen die rond de zomer van 2019 met bevindingen naar buiten zal treden.