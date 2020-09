Longa'30 krijgt laatste waarschuwing na overtreding coronaregels en belediging boa; bestuur gooit kantine op slot

Achterstal­lig onderhoud op school in Neede: met winterjas­sen, straalka­chels en muizen in de klas

17 september NEEDE - In de zomer is het veel te heet in de lokalen, in de winter zo koud dat kinderen de dikke jas aanhouden en straalkachels meenemen van huis. Zo nu en dan wordt er ook een muis gevonden. Niet voor niets wil de Kardinaal Alfrinkschool zo snel mogelijk naar een nieuw gebouw. Wanneer het zover is? Dat blijft vooralsnog onzeker.