Longa'30 won al sinds 1975 niet meer van RKZVC

Van de laatste vier derby's tussen de clubs uit Zieuwent en Lichtenvoorde won Longa'30 er geen een.

In het seizoen 2017-2018 won RKZVC in Zieuwent met 5-0 en werd ook de uitwedstrijd in Lichtenvoorde met 1-0 gewonnen. RKZVC werd dat seizoen kampioen in de eerste klasse E. Op beide wedstrijden kwamen meer dan 3.000 mensen af.

Daarvoor speelden beide kemphanen in het seizoen 1988-1989 tegen elkaar. Destijds in de derde klasse C. In Lichtenvoorde won RKZVC met 1-0 en de return eindigde onbeslist: 1-1. Desondanks degradeerde RKZVC naar de vierde klasse.

Om nog meer derby's in competitieverband op te sporen, moeten we heel ver teruggaan in de historie. In het seizoen 1974-1975 troffen de kemphanen elkaar in 4C. Longa'30 werd toen kampioen. De uitslagen van de twee derby's in dat seizoen zijn vooralsnog niet te achterhalen.