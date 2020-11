Lonneke Sloetjes werkt mee aan verhalenboek van tante Rikie

,,Ik heb twee neefjes en een nichtje. Dit is een mooi sinterklaascadeautje’’, verklaarde de Ruurloër, die met zijn auto door de coronaveilige drive-thru reed die op het festivalterrein van de Zwarte Cross in Lievelde was gemaakt.

Pinnen op afstand, met een soort van handige houten arm waar het apparaat op is gemonteerd. Tante Rikie signeerde exemplaren. Mededirecteur Gijs Jolink van De Feestfabriek keek toe, evenals topvolleybalster Lonneke Sloetjes, één van de verhalenschrijfsters in het boek.

Ruurloër Dijkman was enthousiast over de verkoopactie. ,,Ik werk aan de overkant, bij Aloys Roemaat. Voor mij is het een kleine moeite om even langs te gaan. Maar als het even kan steun ik dit soort initiatieven in coronatijd. Als een horecaondernemer in mijn dorp afhaalmaaltijden verkoopt, dan haal ik die ook.’’

In 2014 verscheen het eerste deel van Tante Rikie’s ‘Onmundig mooie verhalenboek.’’ Een klein 7000 exemplaren zijn er van verkocht. Net als de eerste keer benaderde De Feestfabriek een keur van gelegenheidsauteurs om een verhaal voor kinderen te schrijven dat vervolgens in Achterhoeks dialect wordt vertaald. ,,Gewoon, gasten die wij tof vinden’’, zei Gijs Jolink.

Voor de tweede editie zijn mensen als Giel Beelen, Sander Berendsen (Warboel), Bert Wagendorp, Nadia Zerouali, Gerda Havertong en diverse illustratoren benaderd. En dus ook de 30-jarige Lonneke Sloetjes, fervent liefhebber van de Zwarte Cross. ,,In een boek met Gerda Havertong. Hoe tof is dat’’, zei de Lichtenvoordse.

Sloetjes heeft wel even getwijfeld, toen ze het verzoek kreeg om een verhaal te schrijven. ,,Ik dacht: kan ik dat wel? Wil ik dit? Maar je moet er gewoon voor gaan zitten. En als het niet lukt houdt alles op. Nee, ik heb dit nooit eerder gedaan.’’

Volledig scherm Tante Rikie signeert. © Jan Ruland van den Brink

Het onderwerp van haar bijdrage: een giraffe. ,,Een beetje autobiografisch, het is maar hoe je het leest’’, lacht de 1 meter 92 lange volleybalster, die in elk geval tijdelijk, maar misschien wel voorgoed is gestopt met topsport. Ze heeft haar studie bedrijfskunde weer opgepakt. ,,Ik heb nog geen kriebels om weer te beginnen, maar als die er wel komen wil ik dat gewoon kunnen doen.’’

De Feestfabriek wil met het verhalenboek het dialect een steuntje in de rug geven. Van deze tweede uitgave is ook een luisterversie beschikbaar. Met de opbrengst wordt onder meer een lesprogramma in dialect ontwikkeld, dat scholen in de regio gratis aangeboden krijgen.

Meer informatie: www.zwartecross.nl/kinderboek