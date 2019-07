Looierij praat nog, maar Oost Gelre dreigt met handhaving

LICHTENVOORDE - De strijd tussen Oost Gelre en leerlooierij Rompa in Lichtenvoorde gaat een nieuw hoofdstuk in. De gemeente constateert dat het bedrijf zich niet aan de afspraak heeft gehouden om uiterlijk 28 juni een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning in te leveren.