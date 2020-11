Loonbedrijf Luimes baalt: ‘Als plan doorgaat kunnen we onze trekkers niet meer keren’

video Jordi (27) uit Ruurlo treedt in de voetsporen van Piet Paulusma: ‘En dat als jongen uit het oosten’

16 november ,,We begonnen deze zondag nog prachtig, met wat ruimte voor de zon. Met name in het oosten van het land.’’ Het waren de eerste woorden van Jordi Huirne (27) op de landelijke televisie ooit. Zondagavond presenteerde de jonge weerman uit Ruurlo het weerbericht op televisiezender SBS6. Zijn eerste stappen op weg om een vast gezicht te worden op de televisie.