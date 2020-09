‘Losgezongen’ Mark Pot richt Burgerplatform Berkelland op, uit onvrede over windmolens en zonneparken

Dinsdagavond maakte Pot per e-mail de oprichting van Burgerplatform Berkelland bekend. ‘Een pan is overgekookt die al heel lang stond te pruttelen. Een snelgroeiende groep burgers is van mening dat het college van B&W en de gemeenteraad van Berkelland zijn losgezongen van de kiezers die ze dienen te vertegenwoordigen.'

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is nog niet rond, maar de website Burgerplatformberkelland.nl is al online. Als thema's waarmee de organisatie zich bezighoudt, wordt het draagvlak voor windmolens en zonneparken genoemd, herijking van het woningbeleid en aandacht voor kwaliteit in het buitengebied.

Quote Een snelgroei­en­de groep burgers is van mening dat het college van B&W en de gemeente­raad van Berkelland zijn losgezon­gen van de kiezers die ze dienen te vertegen­woor­di­gen. Mark Pot

In de oprichtingsverklaring van Burgerplatform Berkelland gaat het om te beginnen over de onvrede over oprukkende zonneparken en windmolens. ‘Zonder enige visie of regie worden deze plannen uitgerold over onze buitengebieden. Bewoners maken zich bezorgd, maar worden niet gehoord; het Berkellandse duurzaamheidsbeleid geeft carte blanche aan de energie-ontwikkelaars. Draagvlak en participatie blijken een wassen neus. En erger nog: prominente partijleden van verschillende gemeenteraadspartijen zijn in dienst van projectontwikkelaars’, aldus de dinsdag gemailde verklaring.

Softwarebedrijf

De initiatiefnemer achter Burgerplatform Berkelland is geen bekende binnen politiek actief Berkelland. De onderneming Malupo Automatiseringen, eigendom van Pot, is als houder van de domeinnaam van de website geregistreerd. Via die eenmanszaak doet Pot in softwareadvies.