Loslopende hond in Needse kudde: één dood en een zwaargewond schaap

Triest. Zo noemt schaapsherder Eltjo Stel de schade die een loslopende hond heeft aangericht in zijn kudde. Woensdagmorgen trof hij bij zijn kudde aan de Koeweidendijk in Neede één dood schaap aan. „Een ander dier zat vast in het net, waar stroom op staat. We hebben het dier kunnen bevrijden, maar het schaap is zwaar in shock. Waarschijnlijk haalt hij het ook niet. Dat betekent twee dode schapen”, zegt Stel.

De dieren zijn volgens Stel opgejaagd door een loslopende hond. „De schapen zijn niet aangevreten of gebeten. Dus voor de hond was het waarschijnlijk spelen en leuk om de schapen op te jagen. Maar de schapen schieten in de stress en rennen er in paniek van door. Eén rende in het stroomnet en heeft daar waarschijnlijk uren vastgezeten en moeten lijden.”

Stel is boos en verdrietig. „Mensen snappen het niet. Ze zeggen altijd: dat doet mijn hond niet. Maar ze moeten hun hond gewoon aan de lijn houden. Honden bedoelen het niet kwaad, maar vinden het leuk om achter schapen aan te rennen. Met desastreuse gevolgen. Behalve veel verdriet levert het mij duizenden euro’s schade op. Ik ben echt aangeslagen.”

Eltjo heeft samen met zijn vrouw een schaapskudde in Neede. Aan de Koeweidendijk hebben ze een eigen schaapskooi. De schapen die opgejaagd zijn door een hond stonden in een weiland achter het Esso tankstation aan het begin van de Koeweidendijk. „Ik had daar een koppel rammen neergezet.”

Stel heeft geen idee van wie de hond is, die de kudde heeft opgejaagd. Hij zoekt getuigen en heeft ook al nagevraagd of de buren iets gezien hebben. „Niemand weet er iets van. En de eigenaar van de hond is ook zomaar vertrokken, zonder zich om de schapen te bekommeren.” Hij doet daarom opnieuw een oproep aan hondenbezitters: „Mensen houdt u honden aan de lijn!”