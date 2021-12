Loslopende honden belangrijkste oorzaak verstoring reewild; aantal aanrijdingen overdag toegenomen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Daling aantal besmettin­gen zet voorzich­tig door, maar vlakt af

De nieuwste corona cijfers laten opnieuw een voorzichtig dalende lijn zien in de regio, maar de daling vlakt wel af. Landelijk blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk en laat een verwaarloosbare stijging zien met gisteren: 21.565 tegenover 21.666 vandaag. Oost Nederland, en dan met name de veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- Oost Gelderland, laat in totaal 1975 positieve testen zien, tegenover 1982 gisteren.

4 december