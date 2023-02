Loterij schenkt bijna half miljoen aan nieuw Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo

,,Geweldig”, zegt kartrekker Koen klein Tuente van het museum. ,,Met dit bedrag is de komst van het nieuwe nationaal museum verzekerd.”



Klein Tuente werd een kleine twee weken geleden naar de kerk gelokt. ,,Ik kreeg de vraag of ik in de gelegenheid was nog iets meer uitleg te geven over het museum. Bij aankomst stond er een complete cameraploeg inclusief Irene Moors. Na een praatje in de kerk, de plek waar het museum gerealiseerd wordt, kreeg ik de cheque in handen.”



Het bedrag daarop deed hem versteld staan. ,,Dit hadden we niet durven hopen.”