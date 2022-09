Loverboys in Doetinchem? Daar leek het vrijdag even op

OPROEP | Hoe ga jij om met de stijgende energie­prij­zen?

De energieprijzen zijn torenhoog. Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, schrikt zich mogelijk een ongeluk. Van 200 plotsklaps naar 400 à 500 euro per maand is geen uitzondering. Voor een verhaal in de Stentor zijn we benieuwd naar jouw ervaringen met de energieprijzen.

30 augustus