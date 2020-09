LTO: Gelderland moet boeren aan grond helpen om omslag te maken

LTO doet zijn oproep aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, nu die hebben aangegeven welke kant het de komende tien jaar op moet in de agrarische sector. ‘Duurzame landbouw moet de logische keuze worden, omdat dit het beste toekomstperspectief geeft voor de boer’, vindt het provinciebestuur ‘Wij kiezen voor de weg van verleiden en belonen om tot een natuurinclusieve kringlooplandbouw te komen in Gelderland’.

Aanpassen

LTO Noord vindt dat de provincie haar grondbeleid moet aanpassen. De provincie wil een economisch rendabel landbouwsysteem, inclusief de zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om de boerenbedrijven. Willen intensieve landbouwbedrijven de omslag daar naartoe maken, dan hebben ze ruimte nodig.

Veranderen

‘De provincie heeft het grondbeleid tot nog toe sterk ingezet op realisatie van natuur en verkaveling’, constateert LTO. Om boeren te laten koersen op grondgebondenheid, weidegang, natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit, moet dat veranderen, vindt de organisatie.

‘Ze kunnen alleen stappen in deze richting zetten als zij meer grond onder hun bedrijf krijgen. Grond op de vrije markt kopen is te duur. De provincie zou haar grondbeleid zo moeten inrichten dat ondernemers onder gunstige voorwaarden beschikking krijgen over grond’.

Volledig scherm Koeien zijn regen snel zat,Dat vertelde veehouder Larens Jan Schaap uit Eemdijk, die zijn 163 melkkoeien om 11.15 vanochtend, maar weer toeliet tot de stal.Ze waren vanochtend om 8.00 de weide ingegaan, maar bleven als kuddedier eigenlijk alleen maar bij elkaar staan, met de kont in de wind.Gegraasd werd er nauwelijks.Koeien zijn best gevoelig voor het weer vertelde de veehouder uit Eemdijk.Meer info bij Laurens Jan Schaap 06 - 1368 0567 Koeien zijn regen snel zat, Dat vertelde veehouder Larens Jan Schaap uit Eemdijk, die zijn 163 melkkoeien om 11.15 vanochtend, maar weer toeliet tot de stal. Ze waren vanochtend om 8.00 de weide ingegaan, maar bleven als kuddedier eigenlijk alleen maar bij elkaar staan, met de kont in de wind. Gegraasd werd er nauwelijks. Koeien zijn best gevoelig voor het weer vertelde de veehouder uit Eemdijk. Meer info bij Laurens Jan Schaap 06 - 1368 0567 © Caspar Huurdeman

Langjarig

Bij voorkeur moeten de boeren die grond in eigendom krijgen, stelt LTO, maar ‘ook andere constructies zijn denkbaar’. De boeren moeten wel voldoende zekerheden krijgen dat ze er langjarig gebruik van kunnen maken. Alleen dan loont het namelijk om te investeren in de bodemkwaliteit van deze grond.

Iedere dag een boer minder

De helft van de negenduizend Gelderse boeren is zestig jaar of ouder. De provincie verwacht dat hun aantal binnen tien jaar halveert, wat betekent dat er iedere dag een boer stopt. Het is belangrijk dat hun gronden wel beschikbaar blijven voor landbouwdoeleinden, zegt Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost.

,,Voor vrijwel alles wat we in Nederland echter bedenken is landbouwgrond nodig, of het nou is voor infrastructuur, natuurclaims, stedenbouw of industrie. Het areaal landbouwgrond wordt daardoor iedere dag kleiner. Maar de boeren staan nu voor grote opgaven en die hebben ruimtelijke aspecten.’’

Stapsgewijs

De omslag die de provincie wil zal niet van de ene op de andere dag gaan, zegt Haarman. ,,Je moet niet verwachten dat een bedrijf dat nu tachtig koeien heeft, die volgend jaar niet meer heeft. Stapsgewijs zul je echter een andere, extensievere setting zien ontstaan. Duurzaamheid zit in het dna van boeren, maar door de markt werden ze een bepaalde richting in geduwd waar we nu wel vanaf willen. Stapsgewijs zul je dat in het landschap terug gaan zien.’’

In Overijssel is er nog geen ‘koersnotitie’ over toekomst voor de boeren, maar de situatie is daar vergelijkbaar, zegt Haarman. In de contacten met de provincie zal LTO ook daar dit geluid laten horen, zegt hij.