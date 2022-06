Luca (23) is de nieuwe theaterprogrammeur van de DRU: ‘Ik wéét dat ik in het theater moet zijn’

Met haar 23 jaar is Luca Renting één van de jongste theaterprogrammeurs van Nederland. De tattoo op haar arm is een ode aan haar afkomst, vooral aan opa en oma.



Daar komt ze vaak en veel: haar ouderlijke woning in Silvolde zit vast aan die van opa en oma. Iedere zondag in de studententijd, na een weekendje thuis, wandelde ze even naar de buurtjes om dag te zeggen. ,,Ze vonden het maar niets dat ik weer ‘ver weg’ ging”.



Nog steeds als ze bij haar grootouders is geweest en bijna bij de poort is, roept haar opa haar na: ‘Goed je best doen’. ,,Ik denk dat ik dat wel achthonderd keer heb gehoord”, zegt de nieuwbakken programmeur van het het theater op het DRU Industriepark.