Luchtig nieuws in coronatijd: minimuseum in Winterswijk en een mondkapje van een vlag

Twente en de Achterhoek staan vrijwel stil door de coronacrisis. Het is doorbijten voor de positieve Tukker. Maar tussen al die ellende is er ook nog genoeg in deze regio om over te lachen of om vrolijk van te worden. Een overzicht van ‘goed’ en opmerkelijk nieuws in deze corona-tijden.

Minimuseumpje in Winterswijk

De musea kunnen na alle coronamaatregelen langzaam de deuren weer gaan openen. Eén piepklein museumpje in Winterswijk had echter geen enkele last van de pandemie. Waarom? Omdat er niemand naar binnen kan. Eén van de voormalige WVC-kassagebouwtjes aan de Morgenzonweg is bij Vereniging Het Museum in gebruik als mini-museum. Daarin zijn nu allerlei voorwerpen uit het dagelijkse leven tentoongesteld met een hoog weet-je-nog-wel-oudje gehalte: “Dus uit de tijd dat het begrip corona nog betrekking had op een goeie sigaar en een Mexicaans biertje en geluk nog heel gewoon was”, schrijft Fried Jansen van Vereniging Het Museum bij een foto van het minimuseumpje.

“Een groot voordeel van dit museum(pje) is dat je niet hoeft te reserveren en dat je geen entrée hoeft te betalen. Je kunt de inhoud gewoon in de buitenlucht bewonderen, zo nodig met in achtneming van de anderhalve meterafstand, want dan komt deze expo het best tot z’n recht.”

Volledig scherm Het museumpje. © Fried Jansen

Kippenvel van geredde ree in Twenterand

Leo Koppelman ziet wekelijks doodgereden reeën. Maar zo nu en dan zijn er ook kippenvelmomenten. Eén van onze verslaggevers liep een dag mee met de valwildbeheerder uit Vriezenveen. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Koppelman. „Dat ik ’m zo makkelijk kan pakken.” Maar het is noodzakelijk. „Als ik hem hier het weiland in stuur, heb je grote kans dat hij opnieuw ergens van schrikt en terug rent richting het water. Daarom zetten we hem uit in de Engbertsdijksvenen.”

Bekijk de reportage hieronder :

UT begint met eigen talkshow rond corona: Campus Talk

Om te laten hoe betrokken studenten en wetenschappers zijn bij en met de coronacrisis, start de Universiteit Twente (UT) dinsdag 12 mei de talkshow Campus Talks. In de online talkshow worden - in het Engels - actualiteiten rondom corona besproken. De eerste aflevering staat in het teken van de zogenoemde corona-app.

De avond is in handen van hoogleraar filosofie Peter-Paul Verbeek, die als anchor man de ontwikkeling van de corona-app - waar diverse UT’ers bij betrokken zijn - zal bespreken. Welke technische en maatschappelijke haken en ogen zitten hieraan? Zullen mensen die apps wel gaan gebruiken en zo ja hoe? Centrale vraag tijdens deze Campus Talk is: op welke manieren kan technologie ons helpen uit de corona crisis te komen?

Jansen en Janssen verven de Blauwe Engel

Bert en Kim gaan in hun rubriek Jansen en Janssen op bezoek bij De Blauwe Engel: de lieflijke naam voor treinen die de Spoorwegen vanaf 1953 door ons land dirigeerde. Het oudst overgebleven exemplaar staat nu op het Akzo-lijntje, bij Station Veldwijk.

De trein krijgt een nieuw likje verf. En dat was nodig ook. De Blauwe Engel stond in deplorabele toestand onder bomen. Begroeid met algen, deels uitgebrand, onder gekliederd door graffiti-‘artiesten’. Het schroot-op-wielen moest verkassen voor de geplande Formule 1-races op Zandvoort.

Een echt Achterhoeks mondkapje

Mondkapjes zijn vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. En dan wil je natuurlijk wel een beetje stijlvol voor de dag komen als trotse Achterhoeker. Voor die mensen hebben twee webwinkels de oplossing: bind de Achterhoekse vlag voor je mond.

In de webshops op achterhoeksproducten.nl en achterhoeksewinkel.nl zijn mondkapjes te bestellen met de Achterhoekse vlag. Het zijn twee verschillende versies, die overigens beide uitdrukkelijk niet geschikt zijn voor medisch gebruik. ‘We raden daarom aan deze bedrukte mondkapjes alleen voor persoonlijke doeleinden te gebruiken tijdens bijvoorbeeld het winkelen’, schrijft achterhoeksewinkel.nl op de website, waar het mondkapje vanaf 18 mei te koop is voor 8,95.