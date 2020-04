Luchtig nieuws in coronatijd: videoboodschappen uit heel de regio en babyfoons voor ziekenhuis Winterswijk

Twente en de Achterhoek staan vrijwel stil door de coronacrisis. Het is doorbijten voor de positieve Tukker. Maar tussen al die ellende is er ook nog genoeg in deze regio om over te lachen of om vrolijk van te worden. Een overzicht van ‘goed’ en opmerkelijk nieuws in deze corona-tijden.

Achterhoekers schouder aan schouder

Liefst 43 bekende en minder bekende Achterhoekers hebben meegewerkt aan een video die de inwoners van deze regio moet steunen in deze coronacrisis. ,,We staan nu niet scholder an scholder, maar zijn er nog altijd voor elkaar.”

De Zwarte Cross, Normaal, De Graafschap, ons eigen bier

Onze mooie Achterhoek, ons hart ligt veur altied hier

Het zijn twee regels uit de video die vandaag online komt, onder meer op deze site. Bekende Achterhoekers als Suzan & Freek, Hans Keuper, Koen Bouwman en Angelique Krüger hebben de teksten ingesproken.

Bekende Tukkers en Nederlanders brengen samen met MST een boodschap

Nog een videoboodschap! Deze keer van het Enschedese ziekenhuis MST. Bekende Tukkers als Wout Brama, Carlos Platier Luna, Kim Kötter en Herman Finkers vragen samen met niet-Tukkers als Giel Beelen en Frank van der Lende of iedereen hoe hij of zij ook kan te helpen tijdens deze crisis. De video is in een paar dagen tijd duizenden keren bekeken, geliked en gedeeld.

Winterswijk zet babyfoons in voor communicatie

Ziekenhuis SKB in Winterswijk heeft een nieuwe aanwinst: babyfoons! Die hebben ze gekregen van Philips, voor de communicatie op de intensive care. “Met de babyfoons kunnen we communiceren met patiënten met (een verdenking van) corona die in een sluiskamer liggen”, vertelt het ziekenhuis op Facebook. “Het voordeel hiervan is dat de verpleegkundige op een gemakkelijke manier kan praten met de patiënt zonder de sluiskamer in te hoeven. Dit bespaart ook nog eens het gebruik van beschermende middelen.”

Daarnaast kunnen verpleegkundigen onderling snel met elkaar schakelen, bijvoorbeeld wanneer één verpleegkundige in een sluiskamer is en de andere op de gang. “Hier zijn we erg blij mee!”, aldus het ziekenhuis.

Almelose dj's maken feestje vanuit huis

De horeca zit dicht. Stapavonden zijn uit den boze in coronatijd. Dus zitten ook de dj’s van uitgaansgelegenheden in Almelo thuis. Toch gaan ze zich zaterdagavond laten horen. Om Almeloërs weer een beetje feestgevoel te bezorgen en de horeca-ondernemers een hart onder de riem te steken. Op de radio, internet en tv.

Het idee komt uit de koker van dj Bram Weys. Het dj-gezelschap draait zaterdag vanaf 20.00 uur één voor één plaatjes en eigen mixen in de studio van de lokale radiozender AAFM. Via de radio, televisie (AAVISIE) en internet kunnen uitgaansliefhebbers meekijken en, eventueel, thuis een dansje wagen. “Het uitgaansle­ven ligt stil, dus mijn klussen buiten de deur ook. Zowel het draaien in de horeca als de workshops die ik op scholen geef”, vertelt de dj.