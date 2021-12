Luchtmacht vliegt in het donker boven de Achterhoek: ‘Tril zowat mijn bed uit’

De vliegers oefenen op het gebruik van nachtzichtapparatuur in gevechtsvliegtuigen. Daarvoor moet het donker zijn. Veel training kan in de simulator plaatsvinden, maar er in de praktijk mee vliegen is ook nodig.



Het is volgens Defensie dan ook van groot belang dat de F-16’s en F-35’s de komende tijd in het donker de lucht in kunnen. Tijdens echte missies wordt namelijk veel in de avond- en nachtelijke uren gevlogen.