Ludger bracht het christelijk geloof in de Achterhoek: ‘We weten best veel over hem’

De geboren Fries stichtte kerkjes in Wichmond en Zelhem en vertrok via Winterswijk richting Duitsland. Daar werd hij de eerste bisschop van Münster. In het door Karel de Grote gepacificeerde gebied probeerde Ludger de heidense bevolking te bekeren tot het christendom.

,,Hij kwam niet met het zwaard, maar met een boek in de hand’’, citeert de 81-jarige Bomers, voorzitter van de Achterhoekse Ludgerkring, wetenschapper dr. Sven Meeder. ,,We weten best veel over hem, niet lang na zijn dood in 809 zijn de eerste geschriften al verschenen.’’