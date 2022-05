Luiken van ’t Huys Optenoord in Doesburg na vijf jaar weer open: ‘Wilde hier al jaren een galerie openen’

Update ‘Grote brand’ bij Toldijk loopt met sisser af: schade aan schuur is minimaal

Hulpdiensten waren maandagmiddag massaal aanwezig aan de Lamstraat, in het buitengebied van Toldijk. Daar was een brand in een lege vrachtwagen overgeslagen naar een schuur met hooi of stro. Er werd snel opgeschaald naar ‘grote brand’, maar uiteindelijk heeft de ruimte minimale schade opgelopen. Er zijn ook geen dieren of mensen gewond geraakt.

23 mei