Luister vooral naar de carbidprofs: Zo mot dat!

Intussen ontstond wel het globalisme en groeide er een werelddorp waarin dorpelingen digitaal verbaal met elkaar op de vuist gaan. Dit internet blijkt zowel oplosser als aanjager van de ellende.



De communicatie over maatregelen ter bestrijding komt snel en effectief rond, maar dat geldt helaas ook voor het gif van destructieve types die oproepen die maatregelen te boycotten.



Zij menen talloze complotten waar te nemen. Waar virusbestrijding eenheid onder de mensen benodigd, scheppen zij er juist een duivels genoegen in die solidariteit te slopen.



Zij doen daarbij alsof zij de enigen zijn wier vrijheid is ingeperkt. Maar iederéén heeft last van de regelingen, ook zij die zich er wel aan wensen te houden. Het verschil is dat die laatste groep de medemenselijkheid en het geduld nog kan opbrengen om een crisis te doorstaan. Zij weten dat het sociale van nature soms voorrang heeft op het individuele.



Wat mij goed deed is het bericht van mijn favoriete carbidclub op de Heelweg dat ze dit jaar afzien van hun congres op oudejaarsdag. Zij hebben begrepen dat een beetje inschikkelijkheid er voor kan zorgen dat er volgend jaar weer geknapt kan worden.



Deze carbidprofs weten niet alleen om te gaan met explosief poeder, maar ook met een explosief virus. Kiek, zo mot dat! Want ik hou mijn hart vast als ik zie dat door de vuurwerkstop nu elke nitwit carbid wil kopen. Benieuwd of Duindorp en de Schilderswijk er op nieuwjaarsdag nog staan.