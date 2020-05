Lunch in leeg stadion De Graafschap voor de echte liefhebber

Hoe overleef je als ondernemer in coronatij­den? ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’

17:00 Vader Everhard en zoon Mike Gerritsen zijn rasondernemers in Zutphen. Met hun bedrijven in de bouwwereld wisten ze de grote economische crisis van 2008 en een vernietigende brand in 2019 zakelijk te overleven. Wat kunnen ondernemers die lijden onder de coronamaatregelen van hun leren?