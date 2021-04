Lunchroom Eetkamer.nu sluit deuren vanwege corona: ‘Voordat het meer gaat kosten dan geld’

Het horecahart van Mary ging steeds harder kloppen, nu opent ze haar eigen grand café in Neede

30 maart NEEDE – Mary Mensinga opent binnenkort aan de Oudestraat in Neede haar eigen grand café Time For You. Daarmee gaat een vurige wens in vervulling. Haar cadeaushop heeft met de verhuizing naar het pand van de buurman plaatsgemaakt voor een warme kaart en de koffiebar is meer dan aanwezig. „Hier heb ik van gedroomd.”