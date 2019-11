Lustrum eventing-wedstrijd Molenruiters Rekken

„De grond is hier veel beter dan bijvoorbeeld in het westen van het land”, verklaart Herman Hooglugt. „Daar is het gewoon niet mogelijk om een eventing te organiseren voor paarden en pony’s.” Samen met Elise Kroekenstoel heeft de 67-jarige Hooglugt de leiding over het paardenevenement nabij de Nieuwenkampsweg in Zuid-Rekken.

Maximum

Met ruim 140 ingeschreven starts, is de grens voor de organisatoren bereikt. En daar zijn ze blij mee. Elise Kroekenstoel: „Elk jaar proberen we wel een niveau hoger te gaan. Dit jaar is het ook mogelijk voor ruiters om met hun paard uit te komen in de middenklasse.”

Dressuur, springen, cross

Eventing is een wedstrijd waarbij ruiters en amazones hun paard of pony uitbrengen op drie disciplines. Als eerste beginnen ze de dag met een dressuurproef, gevolgd door een springronde en als laatste onderdeel staat de cross op het programma. Bij het crossonderdeel is naast een foutloze rit eveneens de tijd belangrijk. Ruiters moeten zo dicht mogelijk bij de ideale tijd komen met hun dier.

Veiligheid

De hindernissen in de cross zijn super veilig, vertelt Hooglugt. „Dat moet ook: we maken gebruik van breekbomen en hindernissen van prefab materiaal. Veiligheid staat voorop, voor mens en dier.”

Maar dit alles lukt alleen dankzij helpende handen van de vele vrijwilligers. „Er is een club van mannen in de zestig en zeventig, die elke dinsdag de hindernissen opbouwen. Ze zijn erg betrokken met de eventing. Graag weten ze hoe de paarden en de pony’s reageren op hun gebouwde hindernissen. Is het niet te moeilijk, gaan ze er allemaal er overheen? Dat is tenslotte wel het doel”, zegt Kroekenstoel.