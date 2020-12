Luuk Pierik wordt nieuwe voorzitter Markvelds Belang per 1 januari

Luuk Pierik (28) volgt Remond Molenkamp (57) op, die acht jaar voorzitter is geweest. Molenkamp was statutair aan de beurt om de voorzittershamer over te dragen. In feite loopt de nieuwe voorzitter zich al enige tijd warm, want hij maakt al een jaar deel uit van het bestuur. Recent werd hij concreet gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen. Na een paar weken bedenktijd heeft hij aangegeven er voor te willen gaan.