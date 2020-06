Lynxen dierentuin Anholt gevangen voor uitzetting in Polen: ze lieten zich niet zomaar schieten

videoANHOLT (Dld.) - Twee lynxen zijn dinsdagochtend in het Wildpark Anholter Schweiz, net over de Duitse grens bij Gendringen, gevangen en meegenomen naar Polen. Daar worden ze uitgezet in de vrije natuur.

Vroeg in de ochtend kwam een Pools team samen met de Nederlands-Duitse vertegenwoordiging van het dierenpark. Het lynxenpaar, vader en moeder, had iets meer dan een jaar geleden drie jongen voortgebracht. Toen was al bedacht dat ze uitgezet zouden worden in de natuur, om de populatie van het zeldzame dier uit te breiden.

Het was de bedoeling alle drie de jonge wilde katten te vangen, maar dat is niet gelukt. Het plan was van tevoren uitgedacht: dierenverzorger Patty Bijlsma van de dierentuin zou de lynxen naar het hek lokken met voer. Buiten het hek stonden tegelijkertijd een aantal mannen met blaaspijpen klaar om een verdovend pijltje te schieten.

Volledig scherm Een Poolse man die de lynxen komt halen schiet met een blaaspijp een verdoving in de met eten gelokte lynx. © Jan Ruland van den Brink

Vlugge lynx laat zich niet vangen

De eerste twee lynxen werden al snel geraakt en zakten in elkaar, maar nummer drie had er geen trek in. Er werden nog verwoede pogingen gedaan het dier te vangen: meerdere mensen gingen met blaaspijpen het verblijf in om het dier te pakken te krijgen. Ze probeerden hem in een hoek te drijven, maar dat wilde niet lukken. De lynx was ze keer op keer te vlug af.

De Polen komen over ongeveer twee weken nog een keer terug. Dan wordt een nieuwe poging ondernomen. De twee anderen gingen dinsdag al onderweg naar het noordwesten van Polen, waar een groot, uitgestrekt en ongerept natuurgebied op hen wacht.

Volledig scherm Eén van de verdoofde lynxen wordt naar een kist gebracht voor transport. © Jan Ruland van den Brink