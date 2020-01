‘Maak haast met samenwerking tussen Duitse en Achterhoekse brandweer’

Daarom moet VNOG-directeur Diemer Kransen concrete voorstellen doen om de samenwerking van de grond te krijgen. Dat vraagt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten in een amendement, dat hij vandaag indient mede namens Joost van Oostrum van Berkelland en Anette Bronsvoort van Oost Gelre, in een vergadering waarin het besluit valt over de VNOG-plannen.



De burgemeesters van de drie grensgemeenten constateren dat de Duitsers bereid zijn tot vergaande samenwerking. Daarmee is eind 2018 al een begin gemaakt in het Euregio-project CrossFire, dat moet leiden tot een brandweerteam met zowel Nederlandse als Duitse blusgasten in een internationale kazerne. Met grotere teams wordt de brandweerhulp sneller en beter in de dunbevolkte grensgebieden en het lost tegelijk het probleem op van te weinig vrijwilligers, en dus te weinig bezetting