Maakplaats ’t Spuythuys in Borculo eindelijk geopend: ‘Dit moet een inspirerende plek worden’

Van ooit een gebouw waar brandspuiten paraat stonden voor als ergens diende te worden geblust, naar creatief hergebruik van het monumentale pand. Karin Bosch neemt intussen bloemen en felicitaties in ontvangst. Het is een komen en gaan van bezoekers. Ze is blij dat ze Maakplaats ’t Spuythuys op deze wijze kan openen. Het hoeft niet met stille trom te gebeuren. „Ik heb erop gewacht totdat dit weer mogelijk was”, zegt ze, doelend op de opheffing van de coronamaatregelen. In het pand is veel gebeurd sinds Bosch het eind vorig jaar kocht. Zowel de begane grond als de bovenverdieping heeft een gedaantewisseling ondergaan. De bovenruimte is nog nagenoeg leeg. Daar staan alleen wat stoelen en kasten. „Voor de opslag”, zegt Bosch. Maar als het aan haar ligt, gaat dat veranderen. In Maakplaats ’t Spuythuys wordt niet alleen beneden gewerkt. „Boven wil ik een fotostudio inrichten. Maar daar is geen haast bij. Ik heb allerlei plannen”, zegt ze. Inmiddels zijn er ook concrete afspraken gemaakt. Linda Garretsen gaat in ’t Spuythuys tekenlessen aan kinderen geven. „Dat deed ze thuis aan de keukentafel. Vanaf nu komen de kinderen hier om dat te doen”, zegt ze.