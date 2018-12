‘Maanmannetjes’ in touw op toren FrieslandCampina

Op grote hoogte - de toren is 75 meter hoog - zijn in beschermende pakken gestoken werkers in touw om de ontmanteling van de met Chroom-6 behandelde staalconstructie van FrieslandCampina te verzorgen. Dat Chroom-6 dat bij inademing van deeltjes kankerverwekkend is, zorgt ervoor dat de sloop zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd. Om te voorkomen dat losse deeltjes in de omgeving belanden, wordt de constructie waar wordt gezaagd of geslepen, met vet ingesmeerd. Ook is een speciale unit ter plaatse om metingen uit te voeren.