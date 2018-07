Maansverduistering blijft fascineren, ook in Achterhoek

De expert. Hans Lammertink uit Lochem.

De debutant. Nathalie Nijenkamp uit Winterswijk.

,,Ik ben ooit bij de sterrenwacht in Lochem geweest tijdens een schoolkamp. Vanavond ben ik hier samen met mijn vriend. Voor hem was het een verrassing, alleen ik wist waar we naartoe gingen. Thuis zijn we namelijk ook altijd bezig met kijkers om naar de sterren en het heelal te kijken. In de buurt van Winterswijk zijn er ook sterrenwachten, maar ik heb voor Lochem gekozen omdat ik deze al kende. Ik heb nog niet vaker een sterrenwacht bezocht maar deze is toegankelijk. En daarnaast is de maansverduistering deze keer in het weekend. Morgen ben ik lekker vrij, dus we hebben alle tijd. Uiteindelijk hoop ik de maansverduistering vanavond echt te zien.''