Maar drie ‘coronahonden’ bij dierenopvang Brammelo in Berkelland

EIBERGEN – Hondenbezitters in Berkelland hebben kennelijk goed nagedacht toen ze tijdens de lockdown een puppy aanschaften. Bij veel dierenasiels in Nederland worden momenteel honden teruggebracht, maar bij opvangcentrum Brammelo blijft de teller steken op drie.

Coronahonden worden ze genoemd, de onfortuinlijke viervoeters die op een nieuw baasje moeten hopen. „Ik hoor inderdaad dat het bij andere dierenasiels drukker wordt. Maar bij ons valt het heel erg mee. Tot nu toe zijn hier drie honden gebracht, die in coronatijd zijn aangeschaft”, zegt eigenaresse Erny Groot Obbink van dierenopvangcentrum Brammelo.

Puppy’s

Die drie honden zijn pakweg een jaar oud. „Ze zijn elders als puppy gekocht in de coronaperiode. Maar de baasjes konden niet goed omgaan met het gedrag van de jonge hond. Na ongeveer een jaar zijn ze bij ons gebracht. Helaas was een hond niet geschikt voor hen. Het afstand doen van de hond gaat overigens wel gepaard met veel verdriet”, zegt Groot Obbink. De viervoeters bij Brammelo hoeven doorgaans niet lang te wachten op een nieuw baasje. „We hebben momenteel maar drie asielhonden. Dat is heel weinig.”

Zeven voor één hond

Groot Obbink zegt dat ze selectief te werk gaat met het uitplaatsen. „Vorig jaar was de belangstelling heel groot. We hadden wel eens zeven geïnteresseerden voor één hond. Van de door ons uitgeplaatste honden is er geen een teruggekeerd. De coronahonden bij ons zijn alle drie ergens anders gekocht.”

Achtergelaten

Een opvallende gast momenteel is een Duitse herder, die pasgeleden in Ruurlo is gevonden. Niemand heeft zich gemeld voor deze hond. „Het is een mooie, grote volwassen Duitse herder van ongeveer vier jaar oud. De hond is wel sterk, maar het gedrag is goed. Er is wel een chip, maar die is niet geregistreerd. Misschien is de hond achtergelaten door iemand, die hem niet meer wilde hebben. Bij een vermissing zou de eigenaar zich wel gemeld hebben.”

Schaars

Asielhonden zijn momenteel schaars. Maar het aantal honden en katten in het pension is weer toegenomen. Dat zijn dieren die tijdelijk worden ondergebracht, omdat baasje op vakantie is. Met een toename van de pensiondieren is Groot Obbink blij. „Want de pensiondieren leveren ons inkomsten op. Vorig jaar verbleven veel minder honden en katten in het pension dan dit jaar.”