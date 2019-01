Maar heel weinig personeel Achterhoekse ziekenhuizen haalt griepprik

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem hebben 300 medewerkers vorig jaar een griepspuit gehaald. Dat is 16 procent van het totaal aantal medewerkers die in contact komen met cliënten. In 2017 waren dat er nog 180 (9 procent). In het SKB in Winterswijk ging het vorig jaar om 175 medewerkers (15 procent) tegenover 100 (bijna 9 procent) in 2017.