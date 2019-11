Maar liefst 23 brandweermannen krijgen tegelijk een lintje in Lochem

Nieuwe prins carnaval: In Knorrepot­ten­dorp zwaait de jeugd nu de scepter

9:36 MEDDO - Vijf jaar geleden was de schwung er een beetje uit in het Meddose carnaval. Met een radicale vernieuwing en verjonging is het zottenfeest terug in het hart van de gemeenschap van het Winterswijkse kerkdorp. Zaterdag nam Guus Lammers (24) de scepter over in Knorrepottendorp.