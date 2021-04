Maar liefst 67 lintjes voor bijzondere Achterhoekers

De koninklijke onderscheidingen zijn in trek in de Achterhoek. Niet eerder in de afgelopen jaren werden zoveel lintjes uitgereikt aan streekgenoten: 67 in het verspreidingsgebied van de editie Achterhoek van De Gelderlander .

Oude IJsselstreek (4)

Drie schutters van De Eendracht hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. Theo Teitink (73) uit Gendringen is daar al meer dan 50 jaar actief. Ook bestuurslid van Stichting Gendringen Leefbaar. Theo Hendriksen (69) uit Etten is al zestien jaar bestuurslid van de schutterij en helpt al 20 jaar bij de Moeder Teresa Stichting. De derde schutter is Leo Rijntjes (64) uit Ulft. Hij zorgde jarenlang voor veilige kermissen en is penningmeester bij de Landelijke Rijvereniging Ponyclub Slotenhof Etten.

Jan Fischer (78) uit Ulft is sinds 1953 vrijwilliger en kartrekker van vv Ulftse Boys, als bestuurslid en magazijnbeheerder. Ook zet hij zich in voor het carnaval in Oude IJsselstreek.

Doetinchem (8)

Lies Ankersmit-Jansen (1962) beheert de Pokkershutte in IJzevoorde. Ze is de verbindende factor in het dorp. Daarnaast is ze actief als koster bij de Protestantse Gemeente Doetinchem. Gerrit Brouwer (1944) uit Doetinchem is sinds 1970 de vaste organist van de PKN-gemeente Gendringen-Bontebrug.

Jos Brugman (1939) uit Gaanderen is vanaf de oprichting van de Augustinusparochie in de jaren vijftig actief als vrijwilliger, onder andere als misdienaar, koster en koorbegeleider. Anny Freriks (1950) wordt gezien als ambassadrice van het lezen. Ze begeleidt al jaren taallessen voor laaggeletterden bij het Graafschap College.

Henk Grootjans (1954) wordt geëerd met een lintje voor zijn diversiteit aan vrijwilligerswerk. Een greep: Catharina Cultureel, de Junior Kamer en handbalvereniging De Gazellen. Harrie Leijten (1952) uit Wehl is eigenaar van een particulier Kennedy museum. Hij was voor het CDA actief en bestuurslid van parochie Heilige Gabriël.

Martin Liefrink (1945) is al meer dan dertig jaar zanger en bestuurslid bij koor ‘In Laudem Dei’ in de Paskerk. Verder zet hij zich in voor C.V. de Umdrayers, de Mini Mannamarkt en Platform Armoedebestrijding Doetinchem. Rene Wiggers (1944) is op en top clubman van volleybalvereniging Orion, waar hij sinds 1969 zo’n beetje alle functies heeft bekleed.

Bronckhorst (11)

Gerhard (77) en Marietje Besselink (78) uit Steenderen krijgen samen een lintje voor hun inzet voor de muziek. Gerhard voor DSS, waar hij al 65 jaar actief is, en Martietje sinds 1960 voor het Steenrewalt Chr. Gemengd koor. Dorpsgenoot Rieks Eggens (69) krijgt een lintje voor zijn inzet voor de sport, onder andere bij de privatisering van het zwembad en sporthal. Ook is hij actief bij de Bronkhorstermolen.

Bert Schieven (63) uit Zelhem wordt geëerd voor zijn betrokkenheid bij de lokale geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog en de oudheidkundige vereniging. Frans Geurtsen (72) uit Hengelo was en is jarenlang betrokken bij onder meer de Wereldwinkel, de Oudheidkundige vereniging en de Vitale Kernen Hengelo.

Henk Greven (55) is al meer dan veertig jaar boegbeeld van Hummelo en in het bijzonder van de muziekvereniging Hummelo en Keppel en verder als bieleman, speaker en EHBO’er. Zwenneken Langwerden (70) uit Wichmond krijgt een lintje voor haar activiteiten binnen de kerk, school en vrouwenvereniging.

Marchien Oosterhuis (75) uit Hengelo heeft een lange lijst aan activiteiten waarvoor ze wordt geëerd. Een greep: bieb Hengelo, zorgboerderij De Mettemaat en Statenlid namens de VVD. Wim Willemsen (77) uit Baak is supervrijwilliger bij Basteom en daarvoor bij VV Baakse Boys.

Nog zo’n sportliefhebber is Marianne Limpers uit Vorden, die zich al 40 jaar met hart en ziel inzet voor volleybalclub Dash. Roelof van Gijssel (74) uit Hengelo zet zich al tientallen jaren in voor Hengelo’s gemengd koor. Ook is hij projectleider educatie van Bronckhorst Monumenten.

Berkelland (11, van wie 6 uit het verspreidingsgebied van De Gelderlander)

Rinus Dijkman (67) uit Ruurlo was jarenlang actief in de politiek, als raadslid en wethouder voor het CDA. Ook diverse functies bekleed bij kerken. Sinds 1989 penningmeester bij Tafeltje Dekje Ruurlo.

Beltrummer Anton Groot Kormelink (78) richtte Stichting Jongerenwerk Beltrum mede op. Al decennia betrokken als ontwerper en bouwer van corsowagens bij Wagenbouwgroep Dynamite.

Peter van der Heij (75) uit Ruurlo is sinds de jaren 70 in diverse functies actief bij verschillende kerkelijke gemeenten. Was ook vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en adviseur voor ouderen bij Voormekaar Berkelland.

Carla Klein Breteler-Bleumink (57) uit Beltrum is ruim dertig jaar actief als vrijwilliger. Onder meer bij Raad van Overleg Beltrum. Oprichter van Stichting SKB4Gambia, die helpt in het Afrikaanse land.

Gerrit Laarman (65) uit Ruurlo steekt sinds 1980 bij verschillende organisaties de handen uit de mouwen, zoals bij kerkelijke organisaties. Ook jarenlang raadslid geweest.

Wilfried Zieverink (56) is onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Ruurlo is actief bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie en voorzitter van Stichting Kerkepaden Mariënvelde.

Aalten (9)

Wim Salemink (76) uit Aalten kreeg zaterdag al een lintje, voor zijn vrijwilligerswerk in de paardenwereld. Eerst bij Ponyclub de Kindervriend, na de fusie bij de Paardensportvereniging Aalten (PSVA). Aaltenaar Jan Winters (72) kreeg een onderscheiding voor onder andere zijn hulp aan asielzoekersgezin Galstian. Verder was hij actief binnen de kerk, het CNV en de ChristenUnie.

Dorpsgenoot Dick Wickerink (72) wordt geëerd voor zijn vrijwilligerswerk bij het Aaltens Christelijk Mannenkoor, het Gemeenschapshuis De Pol en de lokale kringloopwinkel van Dorcas. Ton de Vries (73) wordt geëerd met een lintje voor zijn actieve rol bij de parochie en het Onderduikmuseum.

Volledig scherm Hanny Noorman (54) ontvangt haar lintje voor haar inzet voor armoedebestrijding in de kerk van Aalten. © Jan Ruland van den Brink

Harry van der Sligte (74) uit Bredevoort was jarenlang nauw betrokken bij de parochie en de totstandkoming van de fusie. Ook was hij voorzitter bij de Gondelvaart Bredevoort en actief bij Schutterij Wilhelmina. Aaltenaar Jan Oberink (73) kreeg een lintje voor zijn indrukwekkende vrijwilligersactiviteiten bij onder andere de Klepperklumpkes ’t Walfort en het Onderduikmuseum.

Dorpsgenote Hanny Noorman (64) heeft zich ingezet voor armoedebestrijding. Al jaren helpt ze op het dienstencentrum van het Leger des Heils. Tonny Lammers (80) was onder andere jarenlang druk bij de kerk, de kerstlichtjesroute en het gemeenschapshuis Aalten.

De 81-jarige Aaltenaar Hans Beele mag zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Hij heeft een groot bedrijf opgebouwd, dat zich wereldwijd richt zich op afdichtsystemen tegen brand, water en gas. In 2015 is zette Sealing Valley op, een kenniscentrum om jonge talentvolle techneuten op te leiden die de wereld veiliger moeten maken.

Doesburg (2)

Henny Slokker is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn tomeloze inzet voor de gemeenschap, bij de Wijkraad Binnenstad, 4 en 5 mei Comité en Hanzefeest. Jan de Groot heeft een lintje gekregen voor zijn werk bij sociëteit De Harmonie, Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg en de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg.

Montferland (9)

Zeddammer Frank Weijers (52) is al heel veel jaar betrokken bij Scoutinggroep St. Oswaldus in tal van rollen. Daarnaast is hij actief bij de stichting Mechteld ten Ham en toneelvereniging Theater 2000. Drie inwoners van Loil zijn geëerd voor hun inzet voor hun dorp: Wim Visser (65), Martin Tiemessen (67) en Tonnie Peters (63).

Didammer Cor Limbeek (65) krijgt een lintje vanwege zijn inzet voor de EHBO-vereniging in zijn dorp. Diny Burgers (69) is een begrip in Kilder, waar ze al jaren vrijwilliger is bij onder meer toneelvereniging Vrolijk en muziekvereniging St. Jan, de politiek en de dorpsraad.

Ankie Kramer (73) uit ’s-Heerenberg wordt geëerd vanwege haar inzet voor Bergh in het Zadel. Ook heeft ze een grote rol gespeeld bij het op de kaart zetten van de fietssport bij vrouwen in Montferland.

Frans (60) en Colette de Bruin (58) uit Wijnbergen mogen met recht een bijzonder stel genoemd worden. Frans is vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl zijn vrouw zelfs het predikaat Officier in de Orde van Oranje-Nassau heeft gekregen. Het echtpaar is enorm begaan met kinderen en hun gezinnen, die worstelen met autisme. Colette wordt landelijk gezien als één van de belangrijkste experts op het gebied van omgang met autisme. Ze heeft al heel wat ouders, kinderen en gezinnen uit de brand geholpen.

Winterswijk (15)

Marlies Joldersma (57) kreeg als enige de versierselen die passen bij het Ridderschap vanwege haar inzet voor de VNO-NCW in de Achterhoek, het Steengroeve Theater en de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. Ronald van Harxen (64) zet zich al 35 jaar in voor het behoud van de steenuil in Nederland. Dit doet hij vaak samen met Pascal Stroeken (50) uit Heilo, die eveneens een lintje krijgt. Willem van den Berg (71) was dermatoloog bij het SKB en heeft geholpen bij de opbouw van de polikliniek. Daarnaast is hij actief bij de kerk en het Volksfeest.

Jan Bruggers (83) was bijna 40 jaar actief bij de plaatselijke VVD en is al jaren vrijwilliger bij het Landelijk Fietsplatform. Peter ten Hagen (46) trekt al 30 jaar de kar bij het bouwen van corsowagens en is actief binnen de ondernemersclub ABH City Winterswijk. Michiel Halleriet (61) houdt van sport en is al 40 jaar vrijwilliger bij ’t Pluumke ’67.

Mona Hanafy Azoz (58) kwam als Egyptische vluchteling naar Winterswijk en is volledig ingeburgerd. Ze is al jaren steun en toeverlaat voor veel vluchtelingen en migranten. Harry en Elly Korenaar (75 en 70) zijn druk met hun vrijwilligerswerk: hij bij de Kynologen Club en de kerk, zij onder andere bij stichtingen Resanito en Roemenië Aalten - Salaj.

Volledig scherm Winterswijk: Theo Tetelepta ontvangt zijn lintje voor zijn inzet voor de Molukse gemeenschap. © Jan Ruland van den Brink

Bennie Kolste (69) is 50 jaar actief in de duivensport, met name bij pdv Gevleugelde Vrienden. Daarnaast help hij bij Kringloop Aktief. Jan Ruesink (65) is sinds de oprichting vrijwilliger bij Atletiekvereniging Archeus en collectant van het Longfonds. Wim Ruijten (80) is al een halve eeuw vrijwilliger bij de parochie in Winterswijk. Ook helpt hij bij de Terminale Thuiszorg.

Theo Tetelepta (64) zet zich al sinds zijn jeugd in voor de Molukse gemeenschap in Winterswijk. Daarnaast is hij actief bij de kerk en bij Vereniging Het Museum. Elisabeth Verheij (62) wordt geëerd voor haar inzet bij Het Museum, RTV Slingeland en weekeindschool De Pinguïn. Peter Zeverink (60) heeft zich sinds de jaren 80 ingezet voor de EHBO-vereniging Meddo en later ook bij de Corsoclub CC92.

Oost Gelre (5)

Henk en Marika van Beek (82 en 72) uit Lichtenvoorde zijn sinds 2000 vrijwilliger bij Belastingadviseurs, via de KBO Lichtenvoorde. Hij is één van de oprichters van deze service. Ze zijn samen actief bij de lokale ouderenbond.

Ton van de Giessen (78) uit Lichtenvoorde wordt geëerd voor zijn inzet voor de protestantse gemeente in zijn dorp en voor de stichting Energiek Oost Gelre. Leo Klein Tank uit Lievelde (85) zet zich al jaren in voor de harmonie St. Willibrord. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld binnen de geloofsgemeenschap in het dorp.

De lijst met vrijwilligerswerk van Anita Overkamp (59) uit Groenlo is schier oneindig. Een greep: parochie, basisschool, zwemvereniging, de Weemhof en stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost Gelre.