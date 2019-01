Maarten (11) uit Winterswijk speelde trombone voor Máxima: ‘Dit was geweldig’

Vuurwerk­scha­de in Achterhoek lager dan voorgaande jaren

7:16 DOETINCHEM/WINTERSWIJK - De schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling valt in de Achterhoek mee. Vooralsnog lijkt het om een schadebedrag te gaan van nog geen 10.000 euro. Alleen in Doetinchem was de schade voorgaande jaren al groter dan nu in de hele Achterhoek.