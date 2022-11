Maarten en zijn gezin leven al maanden in een koude zandbak ‘dankzij’ Liander

Leerlingen Staring College leggen eerste steen voor een heuse campus: ‘Het lijkt zo klein’

BORCULO – In een lang lint komen leerlingen van beide locaties van het Staring College deze dinsdagmiddag naar de Haarloseweg gewandeld. De stoet draait bij zwembad ’t Timpke de parkeerplaats op, richting het bouwterrein van Campus De Wildbaan. Het heeft even geduurd voor het zover was, maar eindelijk is het moment daar dat de eerste steen wordt gelegd. Of eigenlijk, de eerste stenen.

