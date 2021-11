Maartje, Ryan en Jurre van Da Vinci Berkelland eindigen eervol in landelijke finale SlimmerIQuiz

De SlimmerIQuiz is een initiatief van de Mensa, de hoogbegaafdenvereniging van Nederland. Bij de quiz gaat het niet om het oplepelen van weetjes of antwoorden vinden die je zo kunt googlen, maar meer over logica en ‘out of the box’ denken. De deelnemers moeten daarom niet alleen beschikken over veel creativiteit en samenwerkingsvermogen, maar vooral over een goed stel hersens om de pittige vraagstukken op te lossen.