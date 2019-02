Maatregelen op Doetinchemse school na filmpjes van vechtpartij en vuurwerk: ‘Ongelooflijk balen’

De directeur hoopt dat de publiciteit rond de twee incidenten snel zal verdwijnen. Wel geeft hij aan binnen school nog eens extra aandacht te vragen voor het gebruik van telefoons en social media. ,,In de hele school hangen al posters met afspraken over het gebruik van telefoons. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Je kan natuurlijk de mobieltjes ook verbieden, zoals tot een paar jaar geleden gebruikelijk was. Maar daar zijn we geen voorstander van. Liever leren we jongeren op een positieve manier om te gaan met de mobieltjes. Daarnaast worden de mobieltjes ook nog eens gebruikt in sommige lessen. Het is een lastige keuze, dat wel.”



Dinsdagochtend zijn de incidenten en de gevolgen uitgebreid besproken in alle klassen. ,,Dat is heel goed geweest. We hebben inmiddels ook een gesprek gehad met de filmer van de ruzie. Hij heeft er enorm spijt van. Hij heeft het filmpje gestuurd naar een vriend en was daarna de controle over het filmpje kwijt”, vertelt onderwijsondersteuner Pascal Meuleman. ,,Natuurlijk is het heel leerzaam voor alle betrokkenen. Maar met name de meisjes op beeld zijn de klos. Mensen kennen het verhaal niet en oordelen erop los. En die beelden zijn niet meer weg te halen.”