Machinist vlucht brandende rupskraan uit in Gendringen

Boek als ode aan koppige rivier krijgt nieuw jasje: ‘IJssel metafoor voor een mensenle­ven’

Hij smokkelde nog geen metertje. Wandelde in het voorjaar van 2017 de volledige 127 kilometer, van de oorsprong bij Westervoort tot Kampen, waar de IJssel verdwijnt in het Ketelmeer. Schrijver en journalist Kester Freriks is onvoorwaardelijk verliefd op de rivier en zijn rijke natuur en historie. De 67-jarige Amsterdammer vervatte zijn wandeling 5 jaar geleden in het boek Langs de IJssel, waarvan nu een herziene druk is verschenen. ,,Voor mij is de IJssel een zoekend personage.’’

13 januari