Mag Doetinchem donderdag starten met het overpompen van de gifvaten?

Arts vindt het prima dat de inhoud van de gifvaten wordt overgepompt in containers, maar niet op zijn terrein. Hij is bang later saneringskosten in de schoenen geschoven te krijgen en vindt dat de gemeente de vaten brandblusschuim (met daarin het niet-afbreekbare gif PFOS) direct moet afvoeren. De gemeente ziet het overpompen als een tijdelijk oplossing, omdat de vaten lekken. Dan kan daarna worden gekeken hoe het gif het best kan worden opgeruimd - mogelijk verbranden, wat ruim 1 miljoen euro kost - en wie voor deze kosten opdraait.

Het blusschuim ligt al jaren op het terrein van Arts aan de Voltastraat. Het is ingezameld voor recycling door Rutgers Milieu. Dit bedrijf is failliet verklaard. Omdat bij Rienko Rutgers niets te halen lijkt, komt de gemeente ook bij terreineigenaar Arts en zijn bedrijf Azon Holding uit.

Waarom niet eerder in actie?

De vergunning van Rutgers die het terrein negen jaar heeft gehuurd, gaf toestemming voor maar 10 ton. Dat wierp dinsdag in Den Haag de vraag op waarom de gemeente niet eerder in actie is gekomen tegen de uit de hand gelopen opslag. Volgens Arts is de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) in de afgelopen jaren diverse keren komen controleren maar is er nooit gehandhaafd. Inmiddels zijn er vaten bij die lekken.