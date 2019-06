Mag schrijver Jonah Falke een dagje met u op stap?

Vorig jaar liep u ook stage? ,,Dat klopt. Ik heb een week lang rond mogen lopen op verschillende afdelingen van het Slingeland Ziekenhuis. Dat is me heel goed bevallen. Het was soms heel bijzonder en ontroerend. Het zit vaak in de kleine dingen hè. Daarom dit keer opnieuw, maar dan toch een beetje anders.”

Wat verwacht u van een stage?

,,Dat weet ik niet zo goed. Ik laat me graag verrassen. Ik wil rondlopen in een wereld waar ik normaal niet zo snel zou komen. Dat kan in de horeca zijn, in de natuur, in de fabriek. Kijk, we hebben allemaal onze vooroordelen. Ik ook. Hoe mooi zou het zijn als we die kunnen ontkrachten. Natuurlijk is het voor mij ook best spannend. Ik weet ook niet wat ik moet verwachten, maar dat is helemaal niet erg.”