Maikel van der Neut (36) nieuwe CDA-wethouder in Berkelland

Berkelland krijgt een jonge, nieuwe wethouder. CDA-raadslid Maikel van der Neut wordt unaniem voorgedragen door het CDA als kandidaat. Maikel van der Neut is 36 jaar en getrouwd met Cher. Ze wonen met hun dochter van 8 en zoon van 4 in Neede.



„Maikel is jong en ambitieus, past uitstekend in het functieprofiel en wordt daarom door de CDA fractie voorgesteld als kandidaat wethouder voor het college van de gemeente Berkelland. De voordracht van Maikel als kandidaat wethouder zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 april 2019. Maikel is 13 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven bij Rabobank. Hij is per direct beschikbaar en wij vertrouwen erop, dat hij benoemd gaat worden in deze vergadering”, aldus fractievoorzitter Gerard Hilhorst in een persbericht.