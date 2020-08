Maïsoogst begint extreem vroeg in regio vanwege droogte

VideoNOORDIJK - De maïsoogst is extreem vroeg begonnen. Deze week week zijn de eerste hakselaars en silowagens al actief in de Achterhoekse gemeente Berkelland. „Vanwege de droogte.”

De silowagens rijden af en aan op het maïsperceel bij de Needse Berg, waar de hakselaar van loonbedrijf Timmerije de groene maïszee verandert in een kale akker. De oogst gaat naar de voerkuil van de melkveehouderij van Oonk even verderop. De activiteiten trekken bekijks, want het de oogst begint extreem vroeg dit jaar: eind augustus, terwijl normaal gesproken de maïs pas in oktober of eind september van het land gaat.

Droogte speelt een rol

Voor de boeren telt vooral de rijping van de kolven, uitgedrukt in het drogestofgehalte van de maïs. „En de droogte speelt een rol”, legt de bestuurder van de hakselaar, Eric Brunshorst van loon en grondverzetbedrijf Timmerije uit Noordijk uit. „Vooral op de vroeg gezaaide akkers op de hoger gelegen percelen zoals op de Needse Berg. De kolven gaan daar door de droogte nu al hangen. De angst bestaat dat als we nu niet hakselen, dat de kolven er af vallen.”

Volledig scherm De mäisoogst is in 2020 extreem vroeg begonnen. Loonbedrijf Timmerije uit Noordijk is aan het hakselen bij de Needse Berg © Jelle Boesveld

Hij is de hele week al in in touw met de maïsoogst. „Voor de storm van woensdag hebben we ook al enkele percelen gehakseld. De vrees bestond dat door de harde wind de kolven er af zouden vallen.” Niet alle maïs is al rijp. Brunshorst wijst naar enkele percelen verderop. „Die zijn later gezaaid, liggen lager en zijn nog mooi groen. Die zijn pas over een paar weken aan de beurt.”

Ideale oogstdatum

Volgens deskundigen ligt voor veel boeren de ideale oogstdatum al in de komende weken, anderen moeten nog een maand of langer wachten voor de maïs de ideale samenstelling heeft. Voor de melkveehouderij, de grootste agrarische bedrijfstak in de regio, vormt maïs het belangrijkste voedingsgewas.

Veel landbouwverkeer

De maïsoogst gaat in de plattelandsgebieden van Twente en de Achterhoek gepaard met veel landbouwverkeer met grote voertuigen. Dat betreft niet alleen de grote maïshakselaars, maar ook de silagewagens die af en aan rijden naar de voerkuilen die landbouwbouwbedrijven aanleggen.

