Maite ruilt Van Gogh in voor Willink - en meer, bij Museum MORE

RUURLO/GORSSEL/AMSTERDAM - Maite van Dijk (38), senior conservator bij het Van Gogh Museum in Amsterdam, ruilt ‘Van Gogh’ in voor Carel Willink en andere moderne realisten. Ze wordt per 1 augustus de nieuwe artistiek directeur van Museum MORE in Gorssel en Ruurlo.

De nieuwe artistiek directeur wordt bij Museum MORE de opvolger van Ype Koopmans. Maite van Dijks eerste maand is Koopmans’ laatste: komende en gaande artistiek directeur trekken een maand samen op. Afwisselend in Kasteel Huize Ruurlo, MORE's thuisbasis voor het werk van Carel Willink, en Gorssel, waar in Museum MORE het werk van de rest van de moderne realisten te zien is.

Internationale blik

Maite van Dijk: „Ik kijk er naar uit om met veel energie en een internationale blik een nieuw hoofdstuk aan dit bijzondere museum te mogen toevoegen.” Van Dijk werkt sinds 2008 bij het Van Gogh Museum. Zij is er verantwoordelijk voor de collectie negentiende-eeuwse schilderkunst. Maite organiseerde spraakmakende internationale tentoonstellingen. Ook verwierf zij voor het museum bijzondere schilderijen van kunstenaars zoals Pissarro, Munch en Münter. De nu nog in Amsterdam woonachtige kunsthistoricus werkte eerder bij het Museum of Modern Art in New York en deed traineeships in New York en Parijs. Ze zal voor haar nieuwe baan samen met haar gezin richting Achterhoek verhuizen.

Inhoudelijk onderscheidend

Ype Koopmans, als artistiek directeur Van Dijks voorganger: „Ik zie er naar uit samen met haar te zorgen voor continuïteit én voor het verdere uitbouwen van onze internationale tentoonstellingsprogrammering. Maite heeft een geweldige staat van dienst, ze heeft oog voor kwaliteit maar is tegelijkertijd jong en dynamisch en heeft frisse ideeën. Behalve artistiek is zij ook inhoudelijk onderscheidend als gepromoveerd kunsthistoricus.”

Plannen

Maite van Dijk treedt aan in een jaar waarin Museum MORE Kasteel Ruurlo een nieuwe collectieopstelling met werken van Carel Willink presenteert. En in Museum MORE in Gorssel zullen in 2021 drie grote internationale tentoonstellingen te zien zijn met oeuvre-overzichten van respectievelijk Pat Andrea en Konrad Klapheck, gevolgd door Tsjechische Realisten uit het Interbellum.

240.000 bezoekers per jaar

Museum MORE is het grootste museum voor modern realisme in Europa. MORE is in 2015 opgericht door Hans en Monique Melchers die er hun kunstverzameling onderbrachten. Naast de eigen collectie met topwerken van o.a. Jan Mankes, Pyke Koch, Charley Toorop en Carel Willink zijn er in Gorssel doorlopend wisseltentoonstellingen die het rijke spectrum van figuratieve kunst laten zien. De twee museumlocaties zijn samen goed voor zo'n 240.000 bezoekers per jaar, in normale jaren.