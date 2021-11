Malynka Gelink zet stage bij dagbesteding D’n Aoverstep om in betaald werk: ‘Leerlingen kunnen zorgpersoneel ontlasten’

Tienduizen­den ouderen worden minder vaak gedoucht of aangekleed vanwege ‘enorme coronadruk’

Ouderen in de Achterhoek worden per direct minder vaak geholpen met bijvoorbeeld douchen of aankleden. Dit is besloten door verpleeg- en verzorgingshuizen én thuiszorg, vanwege de enorme coronadruk op deze organisaties. Mantelzorgers moeten de helpende hand bieden.

26 november