UPDATEEen 21-jarige man uit Zutphen is om het leven gekomen na een botsing met een vrachtwagen in Vorden. Het ongeval vond plaats op de Baakseweg.

In een flauwe bocht zijn de vrachtwagen en de auto met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakte de auto van de weg en belandde in de bosjes.

Bij aankomst van de hulpdiensten was al snel duidelijk dat de bestuurder was overleden. De familie van het slachtoffer is ingelicht. De vrachtwagenchauffeur kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf. In de auto en de vrachtwagen zaten verder geen andere inzittenden.

De auto is zwaar gehavend. Omdat een arts de doodsoorzaak officieel moet vaststellen, is de weg nog enige tijd afgesloten. Het verkeer wordt aan beide kanten tegengehouden door agenten.

Krassen in het wegdek

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval nog in volle gang is. Volgens de politie is het een raadsel wat er is gebeurd. Op de plek van het ongeval was het zicht goed.

De weg ligt bezaaid met brokstukken van de auto. Paul Rijpstra, van Forensische Opsporing Verkeer, meldt: ,,We onderzoeken wie op welke weghelft reed. De sporen die we in kaart brengen zijn niet zozeer de brokstukken, want die vliegen alle kanten op. We kijken met name naar de verse krassen in het wegdek.”

De vrachtwagenchauffeur is niet aangehouden, maar wel meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Het lichaam wordt na de schouwing geborgen en hierna worden de vrachtwagen en de auto afgesleept door een bergingsbedrijf.

