Man (21) verliest zijn beste vriend door ongeluk met scooter waar hij zelf schuldig aan is: taakstraf geëist

video Stroom­stoot­wa­pen moet arresta­ties zoals die van halfnaakte man uit Winters­wijk eenvoudi­ger maken

3 juni WINTERSWIJK - Een stroomstootwapen kan in de toekomst voorkomen dat agenten gewond raken als een verdachte tijdens een aanhouding geen pijn blijkt te voelen zoals woensdag in Winterswijk. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. ,,In veel van dit soort gevallen hopen we dat een stroomstootwapen een betere oplossing biedt.”