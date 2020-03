Man (21) ziekenhuis in geslagen in Winterswijk: gebroken kaak en gekneusde ribben

Dat heeft de politie zondag gemeld op Facebook. Volgens een politiewoordvoerder liep de man gekneusde ribben op als gevolg van de mishandeling en raakte zijn kaak op meerdere plaatsen gebroken. De man was zo zwaar gewond dat hij naar het ziekenhuis gebracht moest worden en daar ook is geopereerd.

Praten is moeilijk

De man is inmiddels wel weer dusdanig hersteld dat hij niet meer in het ziekenhuis hoeft te blijven. De politie tast nog in het duister over de reden voor de mishandeling: vanwege zijn kaakbreuk kan het slachtoffer moeilijk praten, bovendien is hij de Nederlandse taal amper machtig waardoor er een communicatieprobleem is vanwege de taalbarrière.